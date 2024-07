Mardi Gras | live a Roma

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 4 luglio 2024) Dopo il grande successo degli scorsi anni, la rock band italiana dal respiro internazionale, punto di riferimento nella scena musicalena, torna martedì 23 luglio sul palco all’aperto del «saloon più cool della Capitale!». Nell’ambito del Kill Joy Summer Festival (Kill Joy,), che si protrarrà per tutta l’estate, ipresenteranno al pubblico la loro «intrigante miscela di pop, rock, soul, con qualcosa che rimanda al country irlandese e al grunge», come la definisce il magazine Reader’s Digest. «Il tutto – scrive ancora la testata mensile inglese – viene presentato in modo invitante, con riff accattivanti e messaggi potenti nei loro testi che arrivano dritti all’anima». Presente su tutti i social, la band – composta da Liina Ratsep (Vocals), Fabrizio Fontanelli (Acoustic Guitar), Carlo Di Tore Tosti (Bass), Alessandro Matilli (Piano & Keyboards), Fabrizio Del Marchesato (Electric Guitar) e Valerio Giovanardi (Drums) – è attiva dal 2006 con tre album in studio, un quarto in fase di ultimazione e diversi singoli pubblicati in formato digitale.