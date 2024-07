L’attaccante dell’Everton si candida a sorpresa come rigore per l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 4 luglio 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il portiere delJordan Pickford ha confermato che sarebbe pronto a fare un passo avanti e a calciare una Euro 2024, se necessario. I Tre Leoni si stanno preparando per lo scontro dei quarti di finale contro una delle squadre del torneo in Svizzera sabato, dopo aver superato di misura gli ottavi di finale contro la Slovacchia per 2-1 dopo i tempi supplementari. Atterrando dall’altra parte del tabellone rispetto a squadreSpagna, Germania, Portogallo e Francia,dovrebbe raggiungere la seconda finale consecutiva degli Europei.