La campagna elettorale nel Regno Unito fa imbizzarrire i cavalli

(Di giovedì 4 luglio 2024) Buonasera, sono un cavallo, per giunta inglese. Nei giorni scorsi, insieme ad alcuni miei colleghi, mi sono sbrigliato e ho corso imbizzarrito per le strade di Londra, seminando il panico sui marciapiedi e saltando sui cofani delle automobili, esattamente come altriavevano già fatto qualche settimana fa, galoppando sui corpi di quattro feriti. Il vostro stupore di fronte a questa ribellione equina deriva dal non avere mai letto davvero “I viaggi di Gulliver”: sapreste altrimenti che noisiamo molto più intelligenti di voi, siamo più saggi e incapaci di mentire. Tre caratteristiche che tornano scomodissime in occasione delle elezioni di oggi nel. I conservatori hanno un leader ricchissimo che ha trascorso l’ultima disperata giornata discaricando bancali di notte nei magazzini generali, facendo colazione alle sei in un McDonald’s, servendo pane al supermercato tutta la mattina prima di salire su un trattore a mezzogiorno.