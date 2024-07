’Jealous Guy’ di John Lennon Le debolezze dietro il mito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Stavo sognando il passato. E il mio cuore batteva veloce. Ho cominciato a perdere il controllo. Ho cominciato a perdere il controllo. Non volevo farti del male. Mi dispiace di averti fatto piangere. Oh no, non volevo farti del male. Sono solo un ragazzo geloso. Mi sentivo insicuro. Potresti non amarmi più. Stavo tremando dentro. Stavo tremando dentro Oh, non volevo farti del male. Mi dispiace di averti fatto piangere. Oh no, non volevo farti del male. Sono solo un ragazzo geloso. Stavo cercando di catturare i tuoi occhi. Ho pensato che stessi cercando di nasconderti Stavo ingoiando il mio dolore. Scritta un po’ di tempo prima da(una prima versione, con un altro titolo, era più intrisa di spiritualità, faceva seguito al viaggio in India dei Beatles) venne poi inserita in ’Imagine’, il suo quinto album in studio, che fu pubblicato nel 1971.