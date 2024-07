Impazza l’effetto Taylor Swift | aumentano le prenotazioni a Milano

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tutti pazzi per l’artista del momento Quest’estate sarà “anything but cruel” per i fan di, noti come “ies”, grazie al suo attesissimo tour mondiale. Dopo tredici anni,torna in Italia, esibendosi ail 13 e 14 luglio, attirando fan da tutto il mondo, soprattutto dagli Stati Uniti. Secondo Airbnb, leglobali perdurante il Tour 2024 disono aumentate di oltre il 250% rispetto all’anno scorso. Più di un quarto delleproviene dagli Stati Uniti, con un incremento di quasi il 600% dei turisti americani arispetto a luglio 2023. Le ricerche di soggiorno su Airbnb da parte degli americani durante le date europee del tour sono aumentate del 70% rispetto all’anno scorso.