Harry e Meghan oggi 4 Luglio è una giornata molto speciale | ecco perché

(Di giovedì 4 luglio 2024), il 4 luglio 2024, è una data speciale per il principe Harry e la sua sposa Meghan Markle. Il motivo è stato spiegato dallo stesso primogenito di Carlo III. Scopriamo cosa accadrà nella giornata di oggi e come hanno deciso di festeggiare i Duchi di Sussex. Leggi anche: Meteo, cambia tutto di nuovo: cosa succede il 4 luglio Leggi anche: Cinema in lutto, ci lascia una vera leggenda: da Londra alla California Per Harry il 4 luglio è una data speciale. Come sappiamo, il figlio minore di Re Carlo III risiede da anni negli Stati Uniti insieme alla moglie, Meghan Markle, e ai loro due figli, Archie e Lilibet. La coppia, dopo aver rinunciato ai loro ruoli nella Famiglia Reale nel 2020, era volata oltreoceano per trasferirsi in California, dove l'attrice già viveva.