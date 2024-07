Arisa fidanzata presenta il nuovo compagno | chi è Walter Ricci

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 luglio 2024) Solo un anno fa,scriveva sui social della sua ricerca di un marito, e oggi è più innamorata che mai. La cantante hato il suofidanzato,, ai suoi follower su Instagram con una serie di foto e video romantici che li ritraggono insieme, anche in un tenero momento di bacio in ascensore.ha condiviso un messaggio profondo sulla felicità e sulla gratitudine, invitando i suoi follower a partecipare allo spettacolo di, un famoso artista jazz., 35 anni (sei in meno rispetto ad), ha una carriera impressionante nel mondo della musica. Iniziando a suonare il jazz già all'età di 14 anni con il suo quartetto, ha vinto premi prestigiosi come il «Premio Massimo Urbani» a 17 anni e il premio «Chicco Bettinardi» al Piacenza Jazz l'anno successivo.