Ambiente le sfide del futuro | Emergenza isole di calore Meno parcheggi più aree verdi

(Di giovedì 4 luglio 2024) di Antonio Passanese Ingegner Stefano Corsi, l’azione più importante per ridurre il caldo afoso a Firenze è aumentare il verde urbano, riducendo l’effetto isola die favorendo la circolazione dell’aria. Lei cosa propone? "E’ necessario progressivamente ridurre lo spazio delle strade occupato dalle auto e riconvertirlo in zone pedonali con verde. Questo consente di abbassare le temperature di 10-20 °C, senza dimenticare tutti i benefici sulla qualità dell’aria e sul benessere delle persone. Inoltre negli interventi di rigenerazione urbana, cioè di recupero, è necessario dare priorità all’incremento del verde. Consideriamo che a Firenze abbiamo solo 20 metri quadri di verde ad abitante, dove in Italia la media è di 35 e in molte città europee è di oltre 100".