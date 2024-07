Wimbledon 2024 amara sconfitta per Bolelli e Vavassori al primo turno nel torneo di doppio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Brutta uscita di scena alper Andreae Simoneneldeldi. Gli azzurri, vittoriosi dell’ATP500 di Halle, sono stati sconfitti dalla coppia formata dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Patten con il punteggio di 6-3 6-4. Poca concretezza per il duo tricolore, che le sue opportunità ha saputo anche costruirsele, ma a differenza degli avversari è mancato quel quid in più. Un match girato in quei game nei quali entrambe le coppie hanno avuto palle break. Nelset le chance break capitano a, che però non sanno essere concreti come ci si aspetterebbe. Azzurri chiamati a cancellare a loro volte due occasioni “break” al finlandese e al britannico, chiedendo aiuto al servizio.