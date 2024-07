Un’estate tra i banchi | Noi aperti ad agosto Corsi e pranzo al sacco studenti benvenuti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sarà uno scenario sicuramente inedito.magari in bici con libri e quaderni che sotto il sole d’attraversano la città per andare a scuola. Effetti del piano estate, varato dal ministro della pubblica Istruzione Giuseppe Valditara. Piano che nelle nostra provincia attecchisce, fa proseliti. Tanti gli istituti che hanno aderito, dalla città a Comacchio, da Cento a Ostellato. Antonietta Allegretta è la dirigente scolastica dell’istituto Alda Costa, a Ferrara. Spiega: "Noi ci siamo, nelle ultime due settimane dila scuola sarà aperta". Nel deserto della città lei e i docenti saranno pronti a dare il benvenuto agli. Che non saranno pochi. "Faremo laboratori di robotica – precisa – e un laboratorio di filosofia. Al primo hanno aderito già una cinquantina di ragazzi, al secondo siamo a trenta".