UFFICIALE – Stankovic lascia l’Inter per il Lucerna | i dettagli sul contratto

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Aleksanderè l’altro giovane canterano dela salutare in vista della prossima stagione. Il calciatore figlio d’arte vola a: di seguito tutte le informazioni.– Dalle giovanili delAleksandervola in Svizzera. Il figlio d’arte dell’ex nerazzurro DejanMilano, come informa il club interista, per una nuova avventura col. Il club al quale il calciatore serbo si unirà a partire dalla prossima stagione milita nella Super League, campionato massimo nel calcio svizzero. L’operazione di, però, ha una differenza rispetto all’altra, appena ufficializzata di William Rovida.si salutano, ma non del tutto!– Fra gli obiettivi del mercato estivo delc’è certamente quello di piazzare in varie destinazione i giovani del vivaio e gli esuberi.