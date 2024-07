Tumore al seno una rivoluzione | più anticorpi coniugati meno chemioterapia

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Da qualche tempo è in atto unanella cura dei tumori al. È questo il caso degli, farmaci composti da un anticorpo in grado di riconoscere i recettori ormonalia molecole di chemioterapico capaci di penetrare nella cellula tumorale bloccandone la replicazione. Negli ultimi anni, complice lo sviluppo tecnologico, l’utilizzo di questo genere di farmaci si è sempre più diffuso. Dalle forme metastatiche ai tumori in fase iniziale, glistanno lentamente prendendo il posto della classica. A testimoniarlo sono i numerosi studi sull’argomento presentati all’ultimo congresso dell’American Society of Clinical Oncology.ale alimentazione: nove cibi alleati della prevenzione Xal, colpire scegliendo il recettore Una delle caratteristiche fondamentali per distinguere i vari tipi dialè la presenza di recettori ormonali sulla superficie delle cellule tumorali.