Superman | ecco il Lanterna Verde di Nathan Fillion sul set del film DC Universe

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Dopo aver visto un po' tutti i protagonisti, ora è il turno degli altri comprimari, tra cui il Guy Gardner diContinuano ad arrivare in rete le immagini dal set di Cleveland in cui si stanno svolgendo didi James Gunn, che inaugurerà il DCal cinema nel luglio 2025. Stavolta, c'è la prima occhiata al Guy Gardner di. Come possiamo vedere dall'immagine online, l'immagine ritrae ildi David Corenswet a colloquio con, che interpreterà questa specifica iterazione di; nello stesso scatto sono poi presenti, attaccati a dei cavi di sostegno, la Hawkgirl di Isabela Merced e il Mr. Terrific di Edi Gathegi. Inoltre, c'è anche un personaggio sconosciuto che indossa una tuta .