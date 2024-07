Schianto tra auto all’incrocio | La via Emilia qui è insicura

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 3 luglio 2024)lungo il tratto della viacon via Roma a Secugnago. Il “solito“ pericoloso punto della viabilità già teatro di diversi incidenti negli anni passati. Ieri, poco prima delle 14, secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, una Fiat Cinquecento, condotta da una 59enne di Turano, uscendo da via Roma per innestarsi lungo la provinciale che porta a Melegnanello di Turano, è stata travolta al centro della carreggiata nella parte laterale da una Nissan Qashqai, che proveniva da Lodi e si dirigeva verso Casalpusterlengo, guidata da una 41enne di Casalpusterlengo. Il botto è stato molto violento tanto che entrambe lesono volate fuori strada dalla parte opposta della carreggiata. Ad avere la peggio è stata la conducente della Cinquecento per la quale la centrale del 118 ha allertato l’elisoccorso decollato da Milano.