Satnam Singh i verbali della moglie Sony | Antonello Lovato ha lasciato il braccio tra i rifiuti ed è scappato

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 38enne titolare dell’azienda agricolain via del Passo a Borgo Santa Maria in provincia di Latina, è stato arrestato in relazione alla morte di. L’accusa nei suoi confronti è cambiata. Ora la procura gli contesta l’omicidio volontario con dolo eventuale invece dell’omicidio colposo per omissione di soccorso. Nella sua ordinanza il giudice delle indagini preliminari Giuseppe Molfese gli contesta una condotta «disumana» nei confronti di una persona «che poteva essere salvata».ha sostenuto di aver portato a casa il corpo diperché glielo aveva chiesto la. E di aver verificato che chiamassero l’ambulanza. A smentirlo però ci sono la testimonianza di, ladi, e quella di un altro lavoratore agricolo.