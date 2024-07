Rimini paura al grattacielo | scoppia la rissa per il monopattino Volano sassi e bottiglie

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024), 3 luglio 2024 – I contorni della vicenda non sono ancora chiari del tutto, così come non è chiaro il motivo scatenante del violentissimo parapiglia andato in scena nel cuore della notte. Forse unaper unelettrico che sarebbe stato rubato o forse un tentativo di rapina finito male. Saranno i carabinieri diora a dover fare pienamente luce sulla dinamica dell’episodio. Sta di fatto che tra lunedì e martedì, verso mezzanotte, sotto aldi, due gruppi - magrebini da una parte, italiani dall’altra - si sono affrontati dando vita ad una zuffa senza esclusione di colpi, con tanto di calci, pugni e persino lancio di. Ad avere la peggio è stato uno dei nordafricani, finito in pronto soccorso con diverse ferite e lesioni (i medici hanno previsto una prognosi di 15 giorni) mentre gli italiani - due uomini senza fissa dimora e una donna originaria di Bologna, di età compresa tra i 31 e i 34 anni - sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di, con l’accusa provvisoria di resistenza a pubblico ufficiale.