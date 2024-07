Question time sulla crisi Cofari Si infiamma il Consiglio comunale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Idi Forza Italia e Lista per Ravennadella cooperativahanno scaldato gli animi ieri pomeriggio ina Ravenna. Tanto che il presidente Massimio Cameliani sospende per una decina di minuti la seduta. L’azzurro Alberto Ancarani dà il via trovando strano il silenzio dell’aministrazione su questa vertenza mentre su altre è molto attiva: la cooperativa "sta fallendo e i soci lavoratori sono lasciati con il cerino in mano senza la restituzione della quota sociale. Perché la giunta è silente, con anche un fratello di un assessore dirigente?", chiede. Il civico Alvaro Ancisi rincara la dose"multa milionaria di Inps che ha congelato la restituzione delle quote ai soci lavoratori. Lanon doveva sfuggire alla giunta", anche per i legami con Autorità di sistema portuale e Sapir, dato che laè attiva nel porto.