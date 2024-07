Quando si gioca Sinner-Berrettini? Data orario e tv secondo turno Wimbledon 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E’ derby azzurro aldi: masiil match tra Jannike Matteo? Ecco tutte le informazioni su, diretta tv e streaming dell’incontro più atteso e purtroppo prematuro. Il numero uno al mondo e reduce dalla vittoria ad Halle sfida il già finalista – perdente, purtroppo, nel 2021 contro Djokovic – di questo Slam su erba e per gli italiani, ma non solo, si tratta di un incontro semplicemente stellare. ECCOSILa partita trasi giocherà mercoledì 3 luglio sul campo Centrale, come terzo match a partire dalle ore 14.30. Per quanto riguarda la diretta tv e streaming, si tratta di un’esclusiva pay su Sky Sport Uno in tv, Sky Go in streaming così come NOW.