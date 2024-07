Pogacar altro show | torna in giallo Sul Galibier un colpo da padrone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Giusto il tempo di mettere piede in Francia e Tadejlascia la sua enorme impronta sul Tour: stacca tutti sul, vince la tappa, si riprende la maglia gialla e, fra distacchi e abbuoni, spedisce già a debita distanza i suoi rivali. Dopo appena quattro giorni di corsa non è unda kappao, ma è un pugno che fa decisamente male: anche e soprattutto a livello psicologico. "Per i distacchi bisognerà attendere il", aveva fatto sapere lo sloveno al via da Firenze: detto, fatto. E’ proprio sul mitico colle alpino chedecide di far giornata, un po’ per mandare un segnale, un po’ per capire come stiano gli altri. Con uno spartito ben noto: prima cuoce i rivali con la squadra, poi si scatena nei 900 metri finali di salita.