Pensione 67+25 la nuova ipotesi di riforma che premia chi si ritira dal lavoro più tardi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il dibattito sulle pensioni continua, e le ultime novità arrivano da Alberto Brambilla, Presidente del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, e Antonietta Mundo, del Comitato Tecnico Scientifico Itinerari Previdenziali, che suggeriscono un nuovo modo per andare in: introdurre una flessibilità in uscita dai 63/64 anni fino ai 72 anni, con penalizzazioni per chi sceglie dirsi prima dei 67 anni; stabilire unadi vecchiaia dai 67 anni con almeno 25 anni di contributi, anziché i 20 attuali; e razionalizzare i pensionamenti per i lavori gravosi. Cos’è laChe il sistema previdenziale italiano vadato non è un segreto. E che si stia lavorando a una possibiledelle pensioni è un dato di fatto.