Paolini-Andreescu in tv | data orario canale e diretta streaming Wimbledon 2024

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Jasmineaffronterà Biancaal terzo turno di, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Un mese dopo il confronto sulla terra del Roland Garros, sempre a livello di terzo turno, le due giocatrici si ritrovano sui prati londinesi. Stavolta la superficie sorride alla canadese, masta dimostrando di saperci giocare eccome e, dopo la semifinale a Eastbourne, ha ottenuto due vittorie (le prime in carriera a) contro Sorribes Tormo e Minnen. In palio un posto nella seconda settimana. TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV MONTEPREMI SINGOLAREscenderanno in campo venerdì 5 luglio cone campo ancora da definire. Latelevisiva è affia Sky Sport, che seguiràattraverso molteplici canali di riferimento: Sky Sport Tennis dove verranno trasmesse tutte le partite del Centre Court, e Sky Sport Arena, con le altre sfide più interessanti.