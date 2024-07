Nazionale Buffon resta in azzurro | Felice di proseguire il mio percorso da dirigente

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Gianluigiprolunga il suo incarico con la. Dopo un incontro con il presidente della FIGC Gabriele Gravina e con il contratto in scadenza a fine Europeo, ha accettato con entusiasmo la proposta del numero uno federale. “Gigi è una risorsa straordinaria per la FIGC e per la– dichiara Gravina – si è calato nel nuovo ruolo con grande disponibilità e professionalità, lo ringrazio per aver fortemente voluto continuare a dare il suo contributo alla causa azzurra. Coerentemente con quanto annunciato nel giorno della sua presentazione, dopo aver conseguito il diploma da direttore sportivo al corso di Coverciano, è mia intenzione coinvolgerlo anche in un ruolo più operativo all’interno della struttura. La sua conferma era il mio primo obiettivo per il rilancio dellae rappresenta una bellissima notizia per tutto il calcio italiano”.