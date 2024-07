Morabito | Credo che Osimhen andrà in Arabia

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Vincenzo, agente Fifa, è intervenuto a Radio Marte durante Forza Napoli Sempre. Queste le sue parole: “Conoscendo Conte ioche Buongiorno a Napoli arriverà o arriverà. Anche perché quando Conte si mette in testa una cosa difficilmente cambia obiettivo. È chiaro che poi c’è da limare e sistemare e c’è la volontà del giocatore, il quale sa che quando ti chiama un allenatore come Conte nei prossimi due anni farà un grandissimo salto di qualità. Per quanto riguarda, la situazione è un po’ più complicata perché oggi il mercato inglese non è troppo ricettivo. Io, invece, sono convinto che alla fineinSaudita, unico mercato dove i soldi ci sono. Mi aspetto un’offerta araba più che dalla Premier League, almeno per ora.