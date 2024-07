Massimo Giletti e Sofia Goggia fidanzati? Perché non confermano il flirt

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 3 luglio 2024)sono stati avvistati insieme per la seconda volta, alimentando voci su una possibile relazione tra il conduttore e la campionessa di sci. Nella calda serata di fine giugno, i due sono stati fotografati mentre percorrevano il Lungotevere in sella allo scooter di, come mostra il settimanale Chi. Questa non è la prima volta che il giornalista, nuovo volto di Rai3 che tornerà con nuovi programmi, e lavengono avvistati insieme. Già a fine giugno 2023, la rivista sopra citata li aveva sorpresi in piscina a Roma. In quel periodo,alloggiava all'Hotel Parco dei Principi, el'aveva raggiunta per una giornata di relax. Nonostante nessun gesto compromettente fosse stato notato, la presenza dei due insieme aveva già fatto parlare.