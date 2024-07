L’ultima follia di UItima Generazione | chiede donazioni per continuare a bloccare il traffico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Gli attivisti per il clima di Ultimalanciano una raccolta fondi con l’obiettivo di raccogliere 20.000 euro per supportare l’attività del movimento. “Confermiamo che la fondazione filantropica statunitense Climate Emergency Fund (C.E.F.), il nostro principale donatore, ha deciso di reindirizzare le sueverso campagne di disobbedienza civile negli Stati Uniti”, spiega il movimento in un comunicato stampa. Ultimasenza soldi: appello ai sostenitori Climate Emergency Fund è una piattaforma americana che raccoglieper azioni non violente di disobbedienza civile al fine di promuovere l’urgenza di interventi dei governi contro i cambiamenti climatici. Ultimabeneficiava di queste, che sono indispensabili per organizzare l’attività e sostenere gli attivisti sotto processo.