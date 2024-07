La stella del Real Madrid opta per il prestito; vuole diventare un giocatore chiave della prima squadra

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sito inglese: Arda Guler ha illuminato gli Europei di quest’estate in Germania. L’attaccante turco è stato uno dei giocatori più in vista del torneo. Ha contribuito a spingere il suo paese a un raro quarto di finale e ha dimostrato un’incredibile versatilità giocando praticamente ovunque nellalinea di Vincenzo Montella. Di conseguenza, dopo un’altra prestazione da Man of the Match contro l’Austria negli ottavi di finale martedì sera, Guler, 19 anni, continua a vedere le sue azioni salire, e per il, questo è un bene E cattive notizie. Ildi fronte alla grande decisione di Arda Guler Una volta terminati gli Europei, Carlo Ancelotti dovrà prendere una decisione importante: tenere il talento diciannovenne nella suadei Blancos o prestarlo per aiutarlo a crescere.