La Recanatese getta le basi per il futuro Sbaffo e Melchiorri potrebbero rimanere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) E se, alla fine della fiera, siacherestassero alla? Un’ipotesi peregrina o che potrebbe avere solide fondamenta? Due storie profondamente differenti, lo abbiamo rimarcato più volte ma anche con qualche analogia. Sul capitano si è detto e scritto (quasi) tutto ed il contrario di tutto se non, forse, che l’aspetto sentimentale, per una volta, non è escluso che possa prevalere. È ovvio che certe sirene non possono lasciare indifferenti però, a quanto ci risulta, anche le dimostrazioni di affetto che di recente ha ricevuto da varie componenti della galassia giallorossaaver sortito gli effetti sperati. Di acclarato c’è, al momento che non è stata inviata nessuna Pec per chiedere lo svincolo d’ufficio.