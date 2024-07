Jesi ‘Memorial Red’ al San Sebastiano nel segno dell’amicizia e della solidarietà

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’appuntamento per sabato 6 luglio al San: torneo di calcetto e poi la conviviale da prenotare alla Bocciofila di via Ugo la Malfa, 3 luglio 2024 – Sabato 6 luglio tutti al Sanper l’appuntamento con l’amicizia e lain ricordo di Diego ‘Piersantelli tifoso dello sportno,na e Aurora Basket, morto nel gennaio 2013. Torna in scena la giornata dedicata al torneo di calcetto,conviviale e. Il torneo si svolgerà al Sandove hanno aderito 10 squadre e tra queste i ragazzi di Fano, di Imola del basket, quelli di Chiaravalle, i vari gruppicurva leoncella eCurva Nord del basket, la Pallanuotona,in Comune. Ci saranno anche gare di carte (briscola) e di calcio balilla.