Immobili pubblici | un faro in Sicilia ville d’epoca in Friuli e in Veneto tra i beni in gara L’Agenzia del Demanio mette a bando 18 edifici dello Stato

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Un’antica torre sul promontorio di Isola Capo Rizzuto in Calabria, un palazzo vicino al Santuario di Caravaggio, vicino Bergamo, unsull’isola di Levanzo ininVenezia Giulia e intra i 18chedelpropone in concessione a privati ed enti del terzo settore tramite bandipubblicati oggi sul sito www.agenzia.it, il18. Proposti in concessione/locazione di valorizzazione e concessione agevolata, sono dislocati in tutta Italia È la prima tranche del 2024 dei bandi di concessione didi proprietàchepubblica due volte l’anno, a luglio e a novembre, nell’ambito delle attività legate ai Progetti a Rete.