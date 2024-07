I cent' anni del Tour de France di Ottavio Bottecchia nelle foto di Lelo Tajarol

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) GiovRaffaello Tajariol. Lello, per gli amici., anche, in dialetto pordenonese. Ciclista indipendente. Così si diceva allora, primo Noveo, per indicare quei corridori che non avevano squadra, dunque casa costruttrice di biciclette, e infatti detti non accasati. Così si diceva allora, tempi di ciclismo pionieristico dunque eroico, per sottintendere quei corridori abituati a cavarsela da soli, viaggiare mangiare bere dormire e infine correre, loro e la loro bicicletta, eventualmente da regolare sistemare aggiustare pulire lubrificare. A riconoscerne i meriti e premiarne le qualità, oltre a quella generale, esisteva una classifica speciale. E chi s’imponeva, poteva sempre, se non ambire, almeno sperare in un contratto, e in un ingaggio, per l’anno successivo.