Elenoire Casalegno conduttrice de L’Isola dopo Vladimir | Mi piacerebbe

(Di mercoledì 3 luglio 2024) L’ultima edizione dedei Famosi ha avuto diversi problemi (in primis il cast) e gli ascolti ne hanno risentito. Le critiche sono arrivate da parte del pubblico, degli esperti di tv e anche da Pier Silvio Berlusconi, che si è detto ‘non soddisfatto’. Di sicuro non hanno colpe ladel programma e l’inviata,Luxuria edinfatti se la sono cavata bene.in un’intervista rilasciata a Chi ha raccontato la sua avventura non semplicissima in Honduras. L’inviata ha spiegato che nella repubblica dell’America centrale ha trovato 40 gradi, il 90% di umidità e una cappa di fumo dovuta agli incendi, che schermava il sole e costringeva lei e il resto dello staff ad andare in giro con le mascherine: “Come se non bastasse tolgono l’elettricità per ore e poi ci sono i mosquitos che ti devastano“.