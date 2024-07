Davanti a un reato il privato cittadino può arrestare o bloccare l’aggressore in attesa delle forze dell’ordine | Cicalone stringe David Parenzo al collo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Fa ancora discutere l’aggressione avvenuta in metro a Roma con protagonista lo YouTuber, vero nome Simone Ruzzi. L’ex pugile romano ha dato vita alla squadra anti-borseggiatori alla metropolitana. Stando al suo racconto, contenuto in un video pubblicato sui canali Instagram, lui e la videomaker sono stati aggrediti da un gruppo di borseggiatori ieri pomeriggio sulla banchina della fermata della metro Piazza di Spagna.e gli altri componenti del suo gruppo stavano per iniziareriprese di un video quando sarebbe scattata l’aggressione. “Eravamo appena entrati, non c’era neanche la telecamera – racconta – un ragazzo ha dato degli schiaffi anche a Evelina. È stata un’aggressione in piena regola“. Sul posto è intervenuta la polizia per la segnalazione di una rissa.