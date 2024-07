Cecilia e Ignazio cosa succede dopo le nozze | la luna di miele può aspettare

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Personaggi Tv.Rodriguez eMoser sono convolati ala scorsa domenica, 30 giugno 2024. I due si sono conosciuti nel 2017 al GF Vip, dove è scattata la scintilla.7 anni di fidanzamento, i due hanno deciso di sposarsi con una cerimonia celebrata nella splendida cornice di Villa la Fernanda, nella Tenuta di Artimino, in Toscana. Una grande festa, alla quale hanno partecipato diversi personaggi del mondo dello spettacolo protagonisti come Giulia De Lellis e Andrea Damante.Rodriguez eMoser non partiranno a breve per ladi: i due hanno spiegato il motivo in un’intervista riportata sul numero di oggi di Chi Magazine, il settimanale di gossip diretto da Alfonso Signorini. (Continuale foto) Leggi anche: “Battiti live”, lite nel backstage: due cantanti vengono alle mani, di chi si tratta Leggi anche:Ventura-Terzi, ecco la testimone di Simona: la scelta a sorpresa Il matrimonio diRodriguez eMoserRodriguez eMoser finalmente sono diventati marito e moglie la scorsa domenica.