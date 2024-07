Calciomercato Udinese ufficiale il primo innesto | il cognome ‘promette bene’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2024)movimentoin entrata suldell’. Il club bianconero ha definito l’arrivo di Damian Pizarro, attaccante cileno. Ilpromette bene e il riferimento è all’ex centrocampista David Pizarro, ex calciatore protagonista di un ottimo rendimento in bianconero. “Damian Pizarro è ufficialmente un nuovo giocatore dell’. L’attaccante cileno è stato acquistato a titolo definitivo dal Colo Colo ed ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029”, si legge sul sito dell’Chi è Damian Pizarro Punta forte fisicamente ma dotata di ottima qualità tecnica, Pizarro, come da tradizione del club bianconero sempre attento allo scouting globale, è uno dei migliori prospetti del Sudamerica e non solo nel suo ruolo.