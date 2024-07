Biden sta valutando se ritirarsi | il retroscena del New York Times La Casa Bianca | È assolutamente falso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Il, in quanto tale, è una notizia a metà. Ma se ilin questione è pubblicato dal Newha un peso specifico ben diverso, specie per la portata del fatto in questione: Joestase continuare la corsa alla. Secondo il giornale, è quanto ammesso dal presidente nel corso di una conversazione con un suo alleato. Nel corso di questo faccia a faccia,avrebbe detto di essere consapevole che potrebbe non essere in grado di salvare la sua candidatura se non convincerà il pubblico nei prossimi giorni sul fatto che può continuare il lavoro. A una settimana dal disastroso confronto tv con Trump, quindi, iniziano ad aumentare le possibilità che il numero uno dellapossa effettivamente decidere di farsi da parte, concedendo ai democratici la possibilità di cambiare candidato in corsa.