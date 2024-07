Banjo-Kazooie in sviluppo presso gli Xbox Game Studios? Corden spegne l’entusiasmo dei fan

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Jez, giornalista di Windows Central, ha smentito in modo abbastanza categorico lodi un nuovo gioco di, affermando che non è in lavorazione al momento un nuovo capitolo della seriegliha colto l’occasione rappresentata dal nuovo episodio del podcastTwo, affermando che all’interno della divisione gaming del colosso di Redmond nessun team sta lavorando al momento su un nuovo gioco del celeberrimo franchise platform di RARE. Il giornalista ha condiviso nelle specifico le seguenti dichiarazioni: “Onestamente non se se la cosa possa cambiare in futuro, ma fatta questa doverosa precisazione aggiungo che per quanto riguarda adesso posso dire categoricamente che no, non c’è alcun titolo diin, almeno con informazioni aggiornate a oggi.