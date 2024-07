Asmel | Anche Grottaminarda e Trentola Ducenta aderiscono a elenco idonei

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sempre più Entiaddi, la procedura assunzionale che ha già permesso l’assunzione di oltre 600 risorse nei Comuni italiani 02.07.2024 –ad, la procedura assunzionale che è giunta quest’anno alla sua terza edizione. Sono aperte fino al 10 Luglio, ore 12.00, le candidature per partecipare al Maxi-Avviso di selezione pubblica per la formazione l’aggiornamento di 37 elenchi di profili professionali volti a riempire i Comuni soci. In Campania sono 207 gli Enti sottoscrittori dell’accordo aggregato (in continuo aggiornamento) e 550 i Comuni che possono attingere da queste liste.diè una procedura introdotta nel 2021 dal DL Reclutamento e dà la possibilità agli Enti Locali di organizzare e gestire in forma aggregata selezioni uniche per le assunzioni a tempo indeterminato e determinato (stagionali), per vari profili e categorie professionali coprendo così tutti i fabbisogni e le necessità degli Enti aderenti.