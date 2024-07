31 anni fa a Mogadiscio la battaglia del Pastificio con i tre eroi italiani caduti per la Patria

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Quando ci si accosta alla storia, soprattutto a quella di uomini e donne che hanno dimostrato con le loro gesta quanto sia difficile e al contempo bellissimo dare concretezza a quello in cui si crede anche a costo della vita, lo si dovrebbe fare con delicatezza e purezza d’animo. E raccontare quelle vicende con la passione per la verità e la trasparenza di una lacrima, che magari potrebbe comparire negli occhi dei più sensibili. L’episodio che vogliamo in questa sede ricordare è ladel, combattuta in Somalia il 2 luglio del 1993. Trentunofa, non lontano da, ai militariimpegnati in una missione di “peacekeeping”sotto l’egida delle Nazioni Unite, finalizzata a stabilizzare la situazione del Paese dilaniato dalla guerra civile, viene comandato di effettuare un rastrellamento, principalmente finalizzato alla ricerca di armi.