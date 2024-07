Valditara e la linea dura sui cellulari in classe | Potremmo vietarli a elementari e medie

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) Nelle prossime linee guida del Ministero dell’Istruzione e del Merito per il prossimo anno scolastico, con riferimento all’Educazione civica, verrà fortemente sconsigliato l’uso del cellulare in. Lo riferisce il ministro Giuseppeconfermando quanto anticipato nei mesi scorsi. «Stiamo però valutando di inserire un vero e proprio divieto per lee le. Parliamo sempre dell’uso del cellulare, non dei tablet, ine non a scuola», precisa il ministro in un’intervista al Il Messaggero, facendo un bilancio del G7 Istruzione di Trieste dove «è stata apprezzata la via italiana all’Istruzione pubblica». Suia scuola, ha aggiunto il ministro a colloquio con Ernesto Menicucci, «l’Ocse ha ricordato come l’utilizzo in età troppo precoce penalizzi l’apprendimento di certe materie, come la matematica».