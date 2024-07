Unahotels il primo colpo Filippo Gallo nel roster

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 2 luglio 2024) Con l’obiettivo di confermareway, ma per sapere se ci si riuscirà l’attesa non sarà breve, l’mette comunque un "" a. Come anticipato nei giorni scorsi, in biancorosso arriva il promettente giovane, classe 2004, l’anno scorso in A2 a Piacenza. Nativo di Trieste l’atleta è reduce da un campionato dove ha mostrato ottime qualità. Le sue medie: 20’ giocati, 6,6 punti conditi da 3 assist per match e un season-high di 17 punti. Cresciuto nelle fila dell’Azzurra Trieste,ha debuttato in serie A a Cremona, nel 2020/2021. Stabilmente nel giro delle giovanili azzurre, il neoacquisto, che ha firmato un contratto quadriennale con opzioni d’uscita a giugno 2026, è attualmente in ritiro con l’Italia Under 20, in vista degli Europei di categoria.