Un posto al sole trama 2 luglio 2024 | Ida e Diego sempre più uniti

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di martedì 2 luglio 2024) Ida esarannopiùed affiatati ad Unal, come si evince dalladella soap opera di Rai 3 di martedì 2. I due innamorati, infatti, saranno sul punto di realizzare il sogno di diventare una famiglia insieme al piccolo Tommaso, dal momento che il Tribunale è propenso a mandare il bambino in una casa famiglia prima di riaffidarlo a sua madre. Nel frattempo, Marina e Roberto saranno molto dispiaciuti al pensiero di dover dire addio a Tommaso. I due coniugi, in particolare, dopo aver fatto da genitori al piccolo per tanto tempo, non riusciranno a rassegnarsi all'idea di non poterlo più tenere con loro. Giulia, invece, continuerà ad essere molto preoccupata per Luca, dopo il gravissimo errore che ha commesso il medico in ospedale.