Un Fabriano-Cerreto da battaglia | Rispecchia me stesso

(Di martedì 2 luglio 2024) Iltargato mister Riccardo Caporali è in fermento e quasi sicuramente nei prossimi giorni si inizierà a vedere la rosa che dovrà affrontare il campionato di Eccellenza. La società biancorossonera ha grandi ambizioni e mai come quest’anno è più che intenzionata a programmare il futuro per restare a lungo in in questa categoria. Il giovane mister sembra guardare lontano, è giovane, ha giocato per molti anni in campionati professionistici e da un po’ di anni ha allenato compagini umbre molto ambiziose. Caporali, classe 1980 ha allenato sempre in Umbria. Da giocatore giocò nelle Marche negli ultimi anni di carriera a Muccia, in Prima Categoria, fra il 2017 e il 2019. Prima sua avventura da tecnico in Promozione col Petrignano e poi quattro in Eccellenza /Ducato Spoleto, Nestor Marsciano (15 mesi) e Lama.