Tentato omicidio in provincia di Latina | condannati tre giovani a pene tra i 9 ed i 10 anni

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 2 luglio 2024) Si è concluso con tre pesanti condanne il processo a carico di Alexandru Lucian, Joan Gjoni e Daniela Casconi, i treresponsabili del violento pestaggio e accoltellamento di un 18enne nella notte tra il 29 e il 30 maggio 2023 a Roccagorga. Gli imputati erano chiamati a rispondere di, sequestro di persona e detenzione di sostanze stupefacenti. Il Processo e la Sentenza Questa mattina, gli imputati sono comparsi davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di, Giuseppe Cario, per un processo celebrato con rito abbreviato, richiesto dagli avvocati Fabrizio Cassoni e Italo Montini per ottenere uno sconto di un terzo della pena. Il pubblico ministero Marina Marra, al termine della sua requisitoria, ha chiesto una condanna a diecidi carcere per ciascuno degli imputati.