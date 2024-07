Scoppia la lite per un pallone a Tor Pignattara poi volano insulti razzisti e bottiglie

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di martedì 2 luglio 2024) Roma, 2 luglio 2024 – La sera del 30 giugno, nel parco Giordano Sangalli di Tora Roma èta un’aggressione ai danni di alcuni cittadini stranieri. Tutto sarebbe iniziato da unaper untra un gruppo di minorenni romani ed una comitiva di stranieri, che stavano giocando nel parco insieme ad altri bambini. La situazione è rapidamente degenerata indi natura razzista rivolti dai ragazzi italiani ai loro coetanei stranieri. A questo punto, alcuni altri passanti romani si sarebbero intromessi, aggredendo fisicamente alcuni adulti stranieri. Ne è nata una vera e propria rissa, con il lancio diche ha causato il ferimento di tre persone stranieri: un indiano di 41 anni, ferito alla gola in modo grave ma non in pericolo di vita, un indiano di 49 anni e un bengalese di 74 anni, entrambi medicati in ospedale.