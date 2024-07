Salento Book Festival 2024 torna la rassegna dedicata alla movida dei lettori | da Gino Cecchettin a Selvaggia Lucarelli e Serena Bortone tutti gli ospiti in programma

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Pronti, partenza, via. Il 5 luglio inizia la quattordicesima edizione del, laletteraria itinerante organizzata dall’associazione culturaleNazionale del Libro e diretta dal giornalista e autore tv Gianpiero Pisanello. Un appuntamento fisso, un cult delle estati salentine, che ormai da quattordici anni anima le estati nel tacco d’Italia. Tanto che quando si fa maggio gli “aficionados” dellainiziano a chiedersi l’un l’altro: “Ma quest’anno quando inizia?”, “Chi ci sarà come ospite?”. Ecco allora che l’attesa è finita ed è pronto il cartellone: in calendario ci sono oltre 70 appuntamenti tra luglio e settembre con più di 60 tra autori e relatori. Ilsi snoderà tra i bastioni del castello cinquecentesco di Corigliano D’Otranto, il trionfo del barocco di Nardò, il borgo antico di Specchia, i vicoli dorati di tufo di Cutrofiano e i verdi giardini di Aradeo e tante altre affascinanti location.