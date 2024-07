Romania-Olanda oggi in tv | data orario e diretta streaming Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 2 luglio 2024) Tutte le informazioni sulla, l’, latv e lodi, match valevole per gli ottavi di finale di. La compagine romena è riuscita a superare il proprio girone con il primo posto in classifica e ora vuole provare una nuova impresa per qualificarsi ai quarti di finale. La strada da percorrere non saarà semplice, ma a spingere la squadra dei due giocatori del Parma Dennis Man e Valentin Mihaila ci sarà un intero popolo che sogna in grande., come seguire il match La Nazionale guida Ronald Koeman, dal suo canto, dopo aver chiuso in terza posizione nel suo raggruppamento ha bisogno di fornire una prova convincente per avanzare nel tabellone. La partita andrà in scena alle ore 18:00 di martedì 2 luglio e sarà trasmessa intv su Sky Sport Uno, mentre losarà affidato a SkyGo; per questa gara non è prevista latelevisiva in chiaro.