Rinforzi in arrivo | 11 nuovi agenti per Pisa

(Di martedì 2 luglio 2024), 2 luglio 2024 - Il questore della provincia di, Raffaele Gargiulo, ha accolto undiciassegnati alla città della Torre Pendente. I poliziotti, provenienti da varie sedi del territorio nazionale, hanno sceltocome luogo in cui svolgere la propria attività professionale, contribuendo così al controllo del territorio e ai servizi di ordine pubblico, oltre che alle diverse attività della questura.L'di questi operatori si aggiunge agliin prova entrati in servizio lo scorso lunedì 24 giugno, dopo aver completato il 225° corso di formazione per allievinelle diverse scuole di polizia sparse lungo la penisola. Fino al prossimo 5 ottobre, iarrivati svolgeranno a rotazione il tirocinio applicativo, affiancando i colleghi già operativi nei vari uffici della questura.