Precrastinazione? No grazie! L’opposto della procrastinazione non è un bene

(Di martedì 2 luglio 2024) L’efficienza è spesso considerata una virtù, nella realtà frenetica in cui siamo immersi ogni giorno. Tuttavia, c’è un fenomeno noto comeche mette in discussione questa convinzione. A differenza, che implica ritardare compiti importanti, laè la tendenza a completare rapidamente i compiti, anche a discapitoqualità epriorità. Sebpossa sembrare una strategia efficace per gestire il tempo, lapuò avere conseguenze negative. Laè stata descritta per la prima volta in uno studio del 2014 condotto da David Rosenbaum, un professore di psicologia presso la Penn State University. Nel suo esperimento, i partecipanti dovevano scegliere tra due secchi d’acqua e trasportarli per una certa distanza.