(Di martedì 2 luglio 2024) (Adnkronos) – Primi giorni di free-agency Nba particolarmente scoppiettanti. I campioni in carica dei Boston Celtics che blindano due delle loro stelle, con Derrick White che firma un prolungamento contrattuale da 4 anni e 126 milioni di dollari e soprattutto Jaysonche rinnova fino al 2030 per la cifradi 314 milioni. Finisce dopo 13 anni l’avventura ai Golden State Warriors di Klay, che con Stephen Curry ha composto la coppia di guardie più forte dell’ultimo decennio Nba, i celeberrimi ‘Splash Brothers’. Il 34enne californiano va aiMavericks con un triennale da 50 milioni e formerà un trio di altissimo livello con Luka Doncic e Kyrie Irving. Si forma un trio potenzialmente devastante anche ai Philadelphia 76ers, dove a Joel Embiid e Tyrese Maxey (fresco diquinquennale da 205 milioni) si aggiunge Paulche non trova un accordo con la sua ex squadra, i Los Angeles Clippers e firma con la franchigia della Pennsylvania un quadriennale da 212 milioni di dollari.