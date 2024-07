Monasterio e Castagneto Banca insieme per la cardioprotezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 2 luglio 2024) Pisa, 2 luglio 2024 - Identificare un arresto cardiaco, saper intervenire in caso di emergenza, conoscere la collocazione del defibrillatore più vicino e avere le competenze per utilizzarlo. E’ a questo che punta il progetto diche vede collaborare1910 e. Il progetto si articola in due fasi: una prima fase ha visto ladi credito cooperativo impegnata nell’acquisto e installazione di defibrillatori in ciascuna delle 24 filiali, nelle province di Livorno, Grosseto, Pisa e Lucca. Il defibrillatore è stato installato anche nella sede direzionale di Donoratico e nelle due sedi di rappresentanza della. La seconda fase prevede, invece, un ruolo attivo del centro cardiologico e cardiochirurgico toscano: sono, infatti, gli operatori sanitari dia tenere corsi certificati di primo soccorso e rianimazione aperti a tutto il personale della